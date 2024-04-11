Подмосковье 11 апреля 2024, 22:51 Свыше тысячи дорожных ям ликвидировали в 3 округах Подмосковья за неделю ГБУ МО «МОСАВТОДОР»

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Дорожные службы за неделю устранили более одной тысячи дефектов покрытия на региональной дорожной сети. Работы прошли в Истре, Красногорске и Одинцове.

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на различных участках дорог в Подмосковье. В частности, работы провели на Волоколамском шоссе вблизи Дедовска и в Истре, в деревне Раково, на улице Кирова в Красногорске и в поселке Светлые Горы, а также на улице Железнодорожной и в поселке Старый Городок в Одинцове.

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В настоящее время продолжаются работы по устранению дефектов покрытия дорог во всех округах Подмосковья. После завершения зимнего периода дорожные службы перейдут на летнее содержание дорог и будут проводить ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

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