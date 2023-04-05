Подмосковье 05 апреля 2023, 12:36 Свыше тысячи дольщиков ЖК «Бригантина» в Долгопрудном получили ключи от квартир ГК Гранель

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Выдача ключей от квартир продолжается в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном. В корпуса № 6 и № 7 переедут почти 1300 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик уже передал ключи от 281 квартиры в корпусе № 6 и 897 в корпусе № 7. В них есть возможность планировки, которая позволит владельцам организовать жилье под себя. В домах доступны как квартиры-студии, так и трехкомнатные.

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В жилом комплексе построены два детских сада, в будущем появится еще три. Также там есть детская поликлиника, благоустроен парк, а на первых этажах домов открыты кафе, магазины, аптеки и другие заведения. По проекту в ЖК также построят школу и взрослую поликлинику.

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