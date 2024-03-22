Подмосковье 22 марта 2024, 13:12 Свыше тысячи человек прошли обследование на новом аппарате УЗИ в Химках за полгода Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Аппарат ультразвукового исследования установили в поликлинике № 6 в Химках полгода назад. За это время свыше тысячи пациентов смогли обследовать сердце и сосуды.

Новый аппарат оборудован сканером с датчиками для разных исследований.

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«Для нашей больницы — это долгожданное оборудование. Новый аппарат УЗИ предоставляет высокую и понятную визуализацию структуры сердца и внутрисердечного потока крови. Благодаря национальному проекту „Здравоохранение“, который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, в медицинских учреждениях Химок уже удалось обновить несколько десятков единиц оборудования», — рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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