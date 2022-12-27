Подмосковье 27 декабря 2022, 11:59 Свыше тысячи человек поучаствуют в лыжной гонке в Одинцове 31 декабря

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В канун Нового года в Одинцове состоится традиционная Манжосовская лыжная гонка. Она пройдет в 53-й раз, в ней поучаствуют 1200 человек, рассказали в Минспорте Подмосковья.

Участники соревнований пройдут дистанции 600 метров, 1,2 километра, а также 3, 6, 12 и 18 километров. Манжосовская лыжная гонка — это одно из старейших спортивных мероприятий Подмосковья. Она была впервые проведена в 1969 году. Возраст участников — от трех до 90 лет.

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