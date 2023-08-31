31 августа 2023, 17:46
Свыше тысячи человек посетили оперный концерт «Виртуозы» в Реутове
Оперный концерт «Виртуозы» провели в парке «Фабричный пруд» в Реутове 30 августа. Его посетили свыше тысячи человек.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, гости концерта услышали известные оперные композиции и хиты современной эстрады. Для них выступили артисты Мариинского, Большого и других театров страны, а также музыканты из Белоруссии и лауреаты всероссийских конкурсов.
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