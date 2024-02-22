Подмосковье 22 февраля 2024, 12:29 Свыше тысячи безработных жителей Подмосковья открыли свой бизнес за год Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше тысячи жителей Подмосковья получили содействие в открытии собственного дела за год. Спрос на начало предпринимательской деятельности среди безработных вырос почти в два раза.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, жители часто выбирали для бизнеса социально значимые направления. Получить помощь в открытии своего дела безработные жители могут в Центре занятости.

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«Следует отметить, что жители выбирают социально значимые и полезные направления — открывают детские секции, образовательные центры, производят развивающие настольные игры, а также создают кабинеты косметологии и активно развивают сферу ландшафтного дизайна», — сказала она.

Всего в 2023 году в Подмосковье появилось более 230 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Их количество в регионе превысило 900 тысяч.

В министерстве добавили, что в этом году из регионального бюджета на поддержку безработным в открытии бизнеса направят более 46 миллионов рублей.

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