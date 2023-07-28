Подмосковье 28 июля 2023, 12:15 Свыше трех тысяч жителей Подмосковья подписались на Telegram-бот от «Мособлэнерго» Мособлэнерго

Читать 360tv в

«Мособлэнерго» запустил Telegram-бот, который сообщает о плановых отключениях электричества, два месяца назад. За это время на него подписалось свыше трех тысяч жителей Подмосковья.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, перед подпиской на сервис, он предлагает пользователям узнать, входит ли их адрес в зону обслуживания компании и подписаться на рассылку уведомлений. Сообщения об отключениях присылают заранее — в 18:00 на завтрашний и последующие дни.

Реклама

По словам главы ведомства Александра Самарина, «Мособлэнерго» стала первой энергосетевой компанией Подмосковья, которая запустила такой сервис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».