Подмосковье 01 сентября 2023, 11:16 Свыше трех тысяч детей начнут обучаться в школьных лесничествах Подмосковья с сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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Свыше 1500 школ открыли двери в Подмосковье 1 сентября. При некоторых из них работают лесничества, где дети проходят теоретические и практические занятия на тему природы. В этом году в них пойдут свыше трех тысяч ребят.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, 48 школьных лесничеств работают при образовательных учреждениях, которые вошли в топ по итогам прошлого учебного года.

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«Это очень неплохой результат, учитывая то, что большинство школьных лесничеств организованы на базе небольших школ в удаленных населенных пунктах области», — сказал он.

Больше всего школ, которые стали лучшими по итогам года, находится в Дмитрове и Егорьевске.

В Комлесхозе добавили, что 166 школьных лесничеств объединяют более трех тысяч человек. Они изучают природу родного края, жизнь обитателей леса и вредителей. На практических занятиях школьники учатся работать со специальными инструментами, распознавать съедобные и ядовитые грибы, определять вид и возраст деревьев и многому другому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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