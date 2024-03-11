Подмосковье 11 марта 2024, 13:56 Свыше сотни спортсменов присоединились к гонке «Сенежская лыжня» в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В парке Победы в Солнечногорске прошла гонка открытого первенства городского округа «Сенежская лыжня — 2024». Соревнования состоялись уже 42-й раз. На гонке собрались более 120 участников из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Воркуты.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Взрослые спортсмены преодолели лыжный марафон на 50 километров свободным стилем, а также дистанцию в 10 километров. Дети и юниоры прошли три и пять километров.

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Самыми возрастными участниками стали Владимир Манаенков 1941 года рождения из Миронцево и Анатолий Лукашин 1939 года рождения из Клина. Они успешно завершили 10-километровый маршрут за 40,5 и 42 минуты.

Победителями на дистанции 50 км стали: Кучма Виталий из Солнечногорска, Веряскин Петр из Солнечногорска, Швец Василий из Электрогорска, а также Волик Наталья из Пушкино.

Победители и призеры всех дистанций были награждены грамотами и медалями.

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