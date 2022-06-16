Свыше шести тысяч выпускников сдали устный ЕГЭ по иностранным языкам в Подмосковье

16 июня стартовал первый день устной части ЕГЭ по иностранным языкам в Московской области. Более шести тысяч выпускников сдали этот экзамен.

Письменную часть экзамена по этому предмету одиннадцатиклассники сдали 14 июня. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, на второй день ЕГЭ, который пройдет 17-го июня, заявлено почти две тысячи участников.

«ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Устную часть экзамена ребята сдают по желанию. Письменная и устная часть испытаний оцениваются в совокупности. Свои результаты выпускники получат не позднее 4 июля», — добавила Каклюгина.