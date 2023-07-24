Подмосковье 24 июля 2023, 16:45 Свыше половины тепловых сетей Подмосковья подготовили к зиме ГКУ МО "МОС АВС"

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Аварийные службы Подмосковья продолжают принимать участие в комиссии по проведению гидравлических испытаний теплосетей. К работе зимой уже подготовили 52% теплопроводов.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, тестирования повышенным давлением провели на теплосетях в 58 округах. Было проверено 5511 километров труб и выявлено 140 утечек.

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Полностью работы завершили в Зарайске, Лыткарине, Луховицах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине и ЗАТО Восход. Больше всего утечек обнаружили в Орехово-Зуеве, где при 73% проверенных сетей выявили 25 дефектов.

Для проведения гидравлических испытаний с начала апреля аварийная служба выполнила 1659 выездов. Эту работу продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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