Свыше половины подмосковных школ приняли участие в программе по утилизации электроники

В экологической программе «Школа утилизации: электроника» в этом году приняли участие 325 школ Московской области, а за все время реализации проекта — 708 учреждений, что составляет более 55% всех школ Подмосковья. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

Как уточнила министр, в программе уже шестой год участвуют школы, которые стремятся сохранить чистоту окружающей среды, причем во многих образовательных учреждениях она реализуется ежегодно.

«Лидером программы снова стала Селковская школа Сергиево-Посадского округа. За прошлый год они сдали на переработку почти 7 тонн электролома, а за все время — 17 тонн. На втором месте — Толбинская школа Подольска, на третьем — Румянцевская школа в Истре», — сказала Ирина Каклюгина.

Министр добавила, что среди крупных школ победителями стали Дмитровская школа № 1, школа № 16 г. о. Электрогорск (2-е место), на третьем — школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов во Фрязине.

«У школ в этой программе особая роль — экопросвещение и формирование культуры раздельного сбора электронных отходов. Поздравляем победителей, это большой вклад в сохранение природы здесь и сейчас», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Ранее стало известно, что рекордное число школьников из Богородского округа приняли участие в уроке, посвященному раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак».