Подмосковье выполнило свыше половины плана по социальной газификации на 2021 год
Свыше половины годового плана социальной газификации выполнили в Подмосковье
Голубое топливо по президентскому проекту пришло в 560 сел и деревень Подмосковья. Регион выполнил свыше половины плана социальной газификации на 2021 год.
Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. По его словам, голубым топливом обеспечили более 50% населенных пунктов, включенных в план на год.
В этом году „Мособлгаз“ подключит по проекту президента 1113 населенных пунктов
Это коснется 52 городских округов Подмосковья. Специалисты приближаются уже к 10 тысячам газифицированных участков.
Деревня Золотилово стала 560-м населенным пунктом, где газ провели по президентскому проекту.
Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что выполнение программы идет по графику.
Это позволяет прогнозировать успешное завершение мероприятий по социальной газификации в установленный срок
Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.
Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.