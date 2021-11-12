Подмосковье выполнило свыше половины плана по социальной газификации на 2021 год

Голубое топливо по президентскому проекту пришло в 560 сел и деревень Подмосковья. Регион выполнил свыше половины плана социальной газификации на 2021 год.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. По его словам, голубым топливом обеспечили более 50% населенных пунктов, включенных в план на год.

В этом году „Мособлгаз“ подключит по проекту президента 1113 населенных пунктов Игорь Баранов.

Это коснется 52 городских округов Подмосковья. Специалисты приближаются уже к 10 тысячам газифицированных участков.

Деревня Золотилово стала 560-м населенным пунктом, где газ провели по президентскому проекту.

Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что выполнение программы идет по графику.

Это позволяет прогнозировать успешное завершение мероприятий по социальной газификации в установленный срок Александр Самарин.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.