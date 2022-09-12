Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

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Диспансеризацию и профосмотры прошли более 1,5 миллиона жителей Подмосковья в этом году. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что диспансеризация помогает выявлять патологии на ранней стадии, поэтому жителям важно участвовать в профилактических мероприятиях.

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«Только в этом году на прошедших обследованиях было впервые выявлено более 41 тысячи заболеваний, в том числе 1,5 тысячи случаев онкологии», — отметила Светлана Стригункова.

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Пройти осмотр можно в будние дни и по субботам в поликлиниках региона или мобильных комплексах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

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