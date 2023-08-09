09 августа 2023, 10:10
Свыше миллиона цифровых проверок чистоты провели в школах и детских садах Подмосковья с начала года
Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» помогает следить за чистотой и порядком на территории школ и детских садов. Ежедневно его используют для контроля состояния более чем 3,7 тысячи школ.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, с начала года в цифровом формате провели более 1,37 миллиона проверок.
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«С начала 2023 года в „цифре“ провели более 1,37 миллиона проверок. Цифровой контроль ведется, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей. В преддверии нового учебного года это особенно актуально», — сказала она.
Сотрудники детских садов и школ проводят осмотр при помощи чек-листа в мобильном приложении и фиксируют состояние мусорных контейнеров, освещения, качества уборки, отсутствие незапертых дверей и другое. С начала года округа выполнили 99,6% назначенных заданий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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Школы
Детские сады
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