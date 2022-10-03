Свыше миллиона доз вакцины от бешенства животных разложили в лесах Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Свыше миллиона доз вакцины от бешенства животных разложили в лесах Подмосковья

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Третий этап раскладки вакцины от бешенства стартовал в Подмосковье. Приманки будут размещать в лесах до конца октября. Об этом сообщили в Минсельхозприроде региона.

Как рассказал первый замглавы министерства, руководитель Госветслужбы области Сергей Воскресенский, в ближайшее время специалисты разложат еще 520 тысяч доз вакцины. Это брикеты со спрятанным внутри веществом для иммунизации, которые абсолютно безвредны для домашних животных и скота.

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Профилактику бешенства проводят в сотрудничестве с соседними регионами. В этом месяце планируется также распространить вещество с воздуха при помощи малой авиации.

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Меры помогли заметно снизить заболевание бешенством в Подмосковье. Так, с начала года было выявлено всего 15 случаев, что на 29% меньше, чем за такой же период прошлого года.

В области также продолжают кампанию по вакцинации бездомных животных по программе «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат». Также ветеринары напомнили о важности иммунизации домашних питомцев. Сделать это можно бесплатно во всех государственных учреждениях области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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