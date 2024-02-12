Подмосковье 12 февраля 2024, 11:30 Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю с 5 по 11 февраля парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 324 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, парки стали одной из самых главных точек притяжения в регионе на минувшей неделе.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», — сказал он.

В ведомстве добавили, что в среднем парки в будние дни посещали 170 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 205 тысяч, а всего за выходные — 400 тысяч.

Самым посещаемым стал Центральный парк Пушкино. Там побывали 45 тысяч гостей. Еще 37 тысяч посетили «Пехорку» в Балашихе, 31 тысяча — парк имени Толстого в Химках, 30 тысяч — «Фабричный» в Истре и 24 тысячи — парк Мира в Мытищах.

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