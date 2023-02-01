Подмосковье 01 февраля 2023, 09:49 Свыше миллиона человек посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске за год

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Парк усадьбы Кривякино стал одной из самых популярных достопримечательностей Подмосковья. В новогодние праздники его посетили свыше 20 тысяч человек, а всего за год — более 1,1 миллиона. Его транспортную доступность высоко оценили жители Подмосковья.

Минтранс региона предложил жителям отдохнуть в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Туда ходят 18 маршрутов, из которых 15 — до остановки «Дворец спорта» и три — до остановки «Институт». Обе они находятся в пешей доступности от достопримечательности. Добраться до города можно на поездах Казанского направления.

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Жительница округа Евгения Савельева рассказала, что обычно ездит с семьей на личном автомобиле, но в этот раз решили воспользоваться общественным транспортом.

«Сегодня мы все спланировали, посмотрели по приложению „Транспорт Подмосковья“ расписание электрички, во сколько приходит автобус. И спокойно доехали до нужной остановки „Дворец спорта“. От нее до парка минуты три пешком. Очень все комфортно, доступно», — поделилась она.

В усадьбе регулярно проводят экскурсии и фестивали. Методист культурного центра Екатерина Дьяконова рассказала, что парк имел особое значение во все времена, а после реставрации открылся для гостей с новой стороны.

«Люди приезжают сюда не только с разных частей округа, но и из других городов области. Также многие приезжают сюда для фотосессий. Большинство приезжают целенаправленно в вечернее время, потому что по всему парку включается подсветка», — добавила она.

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