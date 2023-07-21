Подмосковье 21 июля 2023, 14:58 Свыше миллиона человек посетили музеи Подмосковья с начала года Министерство культуры и туризма Московской области / Историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина

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С начала год музеи Подмосковья посетили свыше одного миллиона человек. Самыми популярными стали учреждения в Истре, Одинцове и Клину.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, посещаемость музеев осталась на таком же уровне, как и в прошлом году.

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«В тройке наиболее посещаемых историко-художественный музей „Новый Иерусалим“ в Истре, историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Одиновском округе и мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину», — сказала она.

Среди самых посещаемых также оказался Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник и литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово».

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что посещаемость выросла у музея «Мелихово», который посетили свыше 100 тысяч человек. Это на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Музей-заповедник Чайковского посетили 120 тысяч человек, что на 32 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.

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