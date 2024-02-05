Подмосковье 05 февраля 2024, 13:05 Свыше миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 29 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Самым популярным метом отдыха у жителей стал Пушкинский Центральный парк.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк в Пушкино посетили 48 тысяч человек. Еще 42 тысячи побывали в «Пехорке» в Балашихе, 31 тысяча — в «Фабричном» в Истре и 29 тысяч — в парке Толстого в Химках.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В будние среднее число посетителей составило 155 тысяч человек, а в выходные в парках отдохнули почти 409 тысяч.

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