Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье с начала года

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Налоговики начислили свыше миллиарда рублей дополнительно за нарушения использования земли в Подмосковье с начала года. За это время было устранено свыше 10 тысяч нарушений. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Как пояснила глава ведомства Наталья Адигамова, деньги начислили благодаря выявлению коммерческих земель, а также сельскохозяйственных территорий, которые не используют по назначению. Так, в бюджет округов пришло свыше миллиарда рублей, что на 9% больше, чем за такой же период прошлого года.

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«Это связано именно с увеличением налоговой ставки: налогообложение по пониженной ставке, не превышающей 0,3% от кадастровой стоимости, осуществляется при условии, что земельные участки используются в соответствии с их целевым назначением. Если же собственник использует земельный участок, предназначенный, к примеру, для сельхозпроизводства, не по назначению, налоговыми органами применяется увеличенная ставка земельного налога, до 1,5%», — объяснила глава Минимущества.

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Она добавила, что после устранения нарушений ставка возвращается. Эта мера позволила ликвидировать свыше 10 тысяч недочетов, по которым жаловались жители области.

«Еще раз подчеркну: в своей работе мы упрощаем все процедуры, которые связаны с землей, но нарушителей правил ждет повышенное налогообложение», — подчеркнула министр.

Контроль провели уже на 160 тысячах объектов. Еще свыше 30 тысяч проверят до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что лично проверит состояние электричек после жалоб жителей.

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