28 августа 2023, 16:34
Свыше двух тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья прошли диспансеризацию
Выездные медицинские бригады продолжают проводить обследование сотрудников подмосковных МФЦ. Диспансеризацию уже прошли свыше двух тысяч человек.
Как рассказала директор Московского областного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Галина Варганова, мобильная диспансеризация позволяет пройти обследование людям, которые не могут найти время для посещения врача в больнице.
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«Мобильная диспансеризация — очень удобный формат, поскольку люди, которые работают, часто не могут найти время для себя. Мы признательны медикам за возможность для наших сотрудников быстро и качественно пройти необходимое обследование», — отметила она.
Осмотр включает в себя проведения общих анализов, ЭКГ, флюорографию и других обследований.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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