Подмосковье 28 августа 2023, 16:34 Свыше двух тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья прошли диспансеризацию ГКУ МО «МО МФЦ»

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Выездные медицинские бригады продолжают проводить обследование сотрудников подмосковных МФЦ. Диспансеризацию уже прошли свыше двух тысяч человек.

Как рассказала директор Московского областного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Галина Варганова, мобильная диспансеризация позволяет пройти обследование людям, которые не могут найти время для посещения врача в больнице.

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«Мобильная диспансеризация — очень удобный формат, поскольку люди, которые работают, часто не могут найти время для себя. Мы признательны медикам за возможность для наших сотрудников быстро и качественно пройти необходимое обследование», — отметила она.

Осмотр включает в себя проведения общих анализов, ЭКГ, флюорографию и других обследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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