Свыше двух тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации обработали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 14:02 Свыше двух тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации обработали в Подмосковье Екатерина Швелидзе сообщила о более чем двух тысячах обращений от семей мобилизованных

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Обращения по вопросам частичной мобилизации продолжают обрабатывать в Московской области. За две недели Министерство социальных коммуникаций региона ответило на более чем две тысячи вопросов. Об этом глава ведомства Екатерина Швелидзе доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Я прошу еще раз всех обсудить это в своих командах, чтобы не было человека, который бы не получил эту частичку заботы, внимания или практической помощи, которую все наши дорогие семьи, безусловно, заслуживают», — заявил губернатор.

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Екатерина Швелидзе рассказала, что обращения по линии 122 и из других источников продолжают обрабатывать. Информация поступает так же от волонтеров, которые работают в центрах поддержки семей и пунктах размещения мобилизованных.

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«Мы подключаемся в сложных ситуациях, когда нужно личное вмешательство, когда нужно подключать профильные министерства, банки, глав и понять, чем и как мы можем помочь», — сообщила глава министерства.

Так, с 26 сентября ведомство обработало свыше двух тысяч обращений, которые требовали точечного включения.

Ранее Ирина Каклюгина напомнила о том, как семьи мобилизованных могут получить кредитные каникулы. На них могут рассчитывать супруги, дети и родители военнослужащих.