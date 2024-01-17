Подмосковье 17 января 2024, 16:45 Свыше четырех тысяч человек стали участниками проекта «Творческие люди» во МГИК Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В рамках федерального проекта «Творческие люди» Московский государственный институт культуры провел 23 программы повышения квалификации и 12 общественно-значимых мероприятий в прошлом году. За это время образовательное учреждение посетили более четырех тысяч специалистов сферы культуры со всей России.

«Особую популярность получили семинары по библиотечно-информационным наукам, управлению экономическими процессами в учреждениях культуры, технологиям дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области художественного образования и творчества, народному танцу и многому другому. Их проводили ведущие специалисты своей области, профессора Московского государственного института культуры, и высокая заинтересованность, включенность участников этих мероприятий наблюдалась со всех регионов России», — отметила Директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Валентина Садовская.

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Каждая программа проекта имеет продолжительность 36 часов. Форма обучения — очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Среди наиболее востребованных программ — семинары по библиотечно-информационным наукам, управлению экономическими процессами в учреждениях культуры, технологиям дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области художественного образования и творчества, народному танцу и другие.

Заявки на участие в обучении в 2024 году принимаются на сайте.

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