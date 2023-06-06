Подмосковье 06 июня 2023, 16:54 Свыше 970 многодетных семей из Подмосковья получили земельные участки с начала года Фото: Министерство имущественных отношений Московской области / МИО МО

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Свыше 970 семей с тремя более детьми получили бесплатные земельные участки в Подмосковье с начала года. Их можно использовать для строительства дома, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, полученная земля становится равной долевой собственностью всех членов семьи.

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«Более того, теперь получить участок смогут семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Ранее учитывались дети до 18 лет. Такие изменения в соответствующий закон внесли депутаты Мособлдумы», — напомнила заместитель председателя правительства Анна Кротова.

По словам главы Минимущества Натальи Адигамовой, сейчас Подмосковье проводит большую программу по передаче земель из собственности Подмосковья в муниципальную для 13 округов. Они получат 34 участка площадью почти 500 гектров.

«Это позволит обеспечить землей около четырех тысяч многодетных семей в Дубне, Клину, Коломне, Королеве, Лосино-Петровском, Подольске, Раменском, Одинцово, Мытищах, Щелково, Воскресенске, Пушкино, Чехове. Также подобраны еще 1804,5 гектара земли для передачи в собственность городских округов, они находятся на согласовании в профильных министерствах», — сказала она.

Всего за 11 лет с начала действия закона в Подмосковье бесплатные участки получили более 34 тысяч семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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