Свыше 96% жителей положительно оценили работу МФЦ Подмосковья с начала года

Более 25,5 тысячи жителей поучаствовали в опросе о качестве работы МФЦ Подмосковья с начала года. Из них 96% поставили оценку «отлично».

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, возможность оценить качество услуг в МФЦ появилась в 2019 году.

Она уточнила, что на «отлично» работу офисов оценили более 24 тысяч человек.

На основе полученных сведений мы понимаем, что нужно улучшить в сервисе или какие услуги оптимизировать Надежда Куртяник.

С тех пор как в МФЦ Подмосковья внедрили такую обратную связь, доля жалоб на работу офисов сократилась на 31%.

Посетители могут оценить вежливость сотрудников, скорость их работы, компетентность, а также то, насколько комфортным было получение услуги.

Работники МФЦ в Московской области регулярно повышают свою квалификацию. Лишь за прошлый год обучение прошли более шести тысяч специалистов.

Кроме того, в Подмосковье работают цифровые МФЦ — смарт-центры внутри офисов «Мои документы», где жители получают доступ к интернету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.