Подмосковье 31 марта 2023, 12:53 Свыше 9,6 тысячи автобусов и электричек Подмосковья проверят на готовность к лету до конца мая

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Общественный транспорт Подмосковья подготовят к теплому сезону. Весенний осмотр пройдут свыше 9,6 тысячи машин, среди которых четыре тысячи автобусов и свыше 630 электричек.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что подготовка транспорта завершится до конца мая.

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«Особое внимание уделяют обслуживанию систем, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров. Отмечу, что к сезону готовятся не только транспортные средства, водители и машинисты также проходят дополнительный инструктаж», — добавила она.

В автобусах проверят охлаждение двигателя, а также проведут техобслуживание кондиционирования, оценят состояние электрооборудования, тормозной и других систем, которые испытывают большую нагрузку в жару.

В электричках проверят колеса, сцепки и другие детали, вентиляционные и климатические установки переведут на летний режим, а также заменят фильтры обеззараживания воздуха.

В порядок также приведут станции и вокзалы. На них очистят турникетные павильоны, ограждения и информационные стенды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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