Подмосковье 01 мая 2023, 11:21 Свыше 9,5 тысячи человек посетили кинофестиваль «17 мгновений…» в Павловском Посаде Министерство культуры и туризма МО

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Международный кинофестиваль «17 мгновений…» завершился в Павловском Посаде. Он прошел с 26 по 30 апреля. Его посетили более 9,5 тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры, фестиваль посвятили 95-летию российского актера Вячеслава Тихонова. Мероприятия прошли на семи площадках: во Дворце культуры «Павло-Покровский», Доме культуры «Октябрь», Доме-музее Тихонова, на пешеходной улице «Родина павловопосадского платка», в кинотеатре «Павловский», а также в детской музыкальной школе и стадионе «Павлово-Покровский».

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Главным лауреатом фестиваля стал сериал «Шпион», а приз «За лучший киносериал» получил режиссер «Нулевого пациента».

На церемонии закрытия фестиваля в ДК «Павло-Покровский» выступил джазовый музыкант, народный артист России Алексей Кузнецов вместе с квартетом, а также певица Екатерина Семенова, солист Московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков и другие.

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