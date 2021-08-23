Свыше 93 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог на 2022 год

В Московской области продолжается голосование за ремонт дорог на следующий год. Более 93 тысяч жителей региона уже сделали свой выбор на портале «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Проголосовать за ремонт дорог жители Подмосковья смогут в течение еще восьми дней. Каждый пользователь может отдать свой голос за одну из 3,2 тысячи дорог, которые указаны на интерактивной карте.

«На данный момент наиболее активно голосуют за ремонт дорог на 2022 год жители Раменского округа, которые оставили более 6,5 тысячи голосов. На втором и третьем месте по числу голосов находятся Чехов и Воскресенск соответственно, где проголосовали более шести тысяч человек. Менее активно голосуют за ремонт дорог жители Власихи, Восхода, Дзержинска», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что по результатам голосования в Московской области составят список дорог, за которые проголосовали больше всего жителей. Их отремонтируют в 2022 году в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

На участках положат новый асфальт. Во втором этапе голосования не участвуют дороги, которым необходим капитальный ремонт. Такие дороги были предложены жителями в ходе первого этапа опроса. Их уже передали для анализа в дорожные организации. Участки будут учитывать во время формирования плана капитальных работ на следующие годы.

Проголосовать за ремонт дороги могут все пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Опрос завершится 31 августа.