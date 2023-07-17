17 июля 2023, 20:34
Свыше 900 водителей грузовиков наказали из-за нарушений режима труда и отдыха в Подмосковье за неделю
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в Подмосковье. Они были направлены на профилактику ДТП из-за нарушений режима труда и отдыха со стороны водителей грузовиков.
Полицейские проверяли наличие в машинах специальных устройств, которые отвечают за контроль режима труда и отдыха работников транспортных предприятий. За неделю к ответственности из-за отсутствия или нарушений правил использования тахографа было привлечено 900 человек.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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