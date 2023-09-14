Подмосковье 14 сентября 2023, 11:42 Свыше 900 тысяч детей прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 900 тысяч детей. Это на 72 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, для удобства родителей диспансеризацию детей проводят не только в медучреждениях, но и в школах.

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«Мы постоянно напоминаем жителям, что своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказала она.

Чтобы пройти медосмотр, родителям ребенка нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.

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