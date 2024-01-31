Подмосковье 31 января 2024, 17:55 Свыше 900 припаркованных у мусорных площадок машин выявили в Подмосковье за январь ГУСТ МО

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С начала января в Подмосковье выявили 938 случаев парковки у мусорных площадок. Больше всего нарушителей оказалось в Солнечногорске и Мытищах.

По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, о незаконной парковке у контейнерных площадок водители мусоровозов сообщают через специальный чат-бот. В январе они сообщили о 938 таких случаях.

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«Только в январе было зафиксировано 938 эпизодов. Больше всего сигналов поступило из Солнечногорска — 115 случаев и из Мытищ — 113 фактов. Также неправильную парковку предпочли более 70 автовладельцев из Раменского и Ленинского», — сказала она.

В ведомстве добавили, что всего по одному нарушению в январе выявили в Шаховской, Егорьевске, Щелкове, Фрязине, Пущине и Протвине.

Водителей призвали не мешать проезду техники и соблюдать правила парковки.

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