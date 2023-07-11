11 июля 2023, 16:39
Свыше 900 патрулирований прошло в лесах Подмосковья за неделю
За неделю в лесах Подмосковья провели 939 патрулирований. Их участники следили за порядком и выявляли нарушения правил пожарной безопасности.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в патрулировании приняли участие сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов, МЧС, администраций округов и общественные инспекторы. Больше всего рейдов прошло в Ногинске, Подольске, лесничестве «Русский лес» и Орехово-Зуеве.
Реклама
Патрулирование лесов необходимо для обнаружения пожаров, а также выявления и пресечения нарушений правил пожарной и санитарной безопасности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама