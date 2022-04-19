Свыше 900 нарушений в содержании дворов устранили управдомы Подмосковья

С 19 марта 2022 года управдомы Подмосковья начали контролировать состояние дворовых территорий при помощи мобильных телефонов. Они дистанционно сообщают ответственной организации о нарушениях чистоты через мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Управдомы выявили 1065 нарушений в уборке своих придомовых территорий, из них 939 нарушений уже устранены. За состояние дворов в регионе отвечают более 800 организаций, и, благодаря мобильному приложению, к ним адресно «привязан» каждый двор. Качество выполнения работ контролируется по специальному составленному к чек-листу. В процесс включены все 14 661 двор региона. Об этом рассказала рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего выявлено нарушений в городских округах Королев, Ленинский, Лыткарино, Жуковский и Богородский. Чаще всего приходят жалобы на не убранный вовремя «весенний мусор», случаи повреждения малых архитектурных форм и ограждений.

В приложении есть два типа заданий: точечное, которое предполагает ручные виды работ, а также линейное — механизированная уборка территорий. Работу управляющей компании принимает администрация городского округа и информирует управдома о, прикрепив фотграфию к отчету. Если специалист комплексной уборки не справился — административные меры примет инспектор ГУСТ Московской области, а администрация возвратит задание на доработку.