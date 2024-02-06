Подмосковье 06 февраля 2024, 12:24 Свыше 900 миллионов рублей выделят на оборудование для соцучреждений Подмосковья в 2024 году Министерство социального развития Подмосковья

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Подмосковье направит более 900 миллионов рублей на ремонт и закупку нового оборудования для социальных учреждений. Это мебель, электрогенераторы, кондиционеры и многое другое, рассказали в Минсоцразвития региона.

«Мы работаем над комфортом и современностью наших учреждений. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей, а на новое оборудование выделили более 185 миллионов рублей. Новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям наших услуг чувствовать себя максимально комфортно», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

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В ведомстве добавили, что социальные учреждения стараются делать максимально комфортными, а условия — приближенными к домашним.

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