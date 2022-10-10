Свыше 900 луковичных цветов высадили в Подмосковье осенью | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 900 луковичных цветов высадили в Подмосковье осенью

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В Подмосковье высадят около миллиона луковичных растений осенью. Свыше 930 тысяч уже поселились на клумбах региона, рассказали в Минблагоустройства области.

Как сообщил глава министерства Михаил Хайкин, к высадке цветов приступили в середине сентября. Это тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

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«Распустятся цветы ближе к майским праздникам. Они украсят городские площади, улицы, скверы и другие общественные пространства», — сказал он.

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Растения разместили там, где раньше были летние цветы. Их убрали с окончанием сезона, а землю удобрили и подготовили к новым посадкам. Работы продолжат до конца октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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