Подмосковье 15 марта 2023, 17:04 Свыше 900 летних лагерей откроют в школах Подмосковья в 2023 году Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Не менее 900 детских лагерей откроют в школах Подмосковья этим летом. В них отдохнут около 70 тысяч ребят, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, большинство детей ходят в такие лагеря в первую смену. Это удобный формат отдыха и для школьников, и для родителей.

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«В лагерях ребята будут интересно и с пользой проводить время. А для родителей это возможность работать, зная, что ребенок находится под присмотром. Такие лагеря в регионе будут работать все лето — в три смены», — сказала она.

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Узнать, будет ли открыт лагерь в конкретной школе и записаться туда можно у классного руководителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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