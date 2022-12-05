Подмосковье 05 декабря 2022, 17:42 Свыше 900 крыш отремонтировали в домах Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

Капитальный ремонт кровли провели в 935 домах Подмосковья с начала года. Это на 358 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что кровельные работы необходимы для сохранения тепла в доме. Из-за нарушений могут образоваться протечки и разрушения.

Реклама

Фонд капитального ремонта проводит работы при соблюдении мер безопасности, а контролирует их эксперты технадзора, рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

Реклама

«В случае выявления любых нарушений и недостатков при производстве работ или несоблюдении техники безопасности, экспертом строительного контроля составляется акт обнаружения недостатков и дается разумные срок для устранения. А затем эксперты повторно оценивают устранение недостатков и наращений», — сообщил он.

За ремонтом может понаблюдать любой желающий через камеры, установленные на объекте. Сделать это можно в разделе «Карта» на сайте ФКР.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».