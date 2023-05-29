Подмосковье 29 мая 2023, 12:52 Свыше 900 ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Ямочный ремонт дорог продолжается в Подмосковье. За сутки рабочие устранили свыше 900 дефектов покрытия.

Как рассказали в Минтрансе, на муниципальных дорогах отремонтировали 840 ям, еще более 100 — на региональных. Активнее всего работы провели в Балашихе, Воскресенске, Истре, Одинцове и Рузе.

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Работы идут в рамках второго цикла летнего содержания дорог, он завершится в начале июня. На них также обновляют разметку — работы проведены уже на 1,8 тысячи километрах и шести тысячах пешеходных переходах.

В ходе второго этапа обследования дорог продолжат, в порядок приведут знаки, светофоры и систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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