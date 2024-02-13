Подмосковье 13 февраля 2024, 09:21 Свыше 900 детей стали участниками лыжных соревнований в Красногорске Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Второй этап соревнований «Крещенские морозы» прошел в Красногорске. На старт вышли более 900 юных лыжников в возрасте семи-восьми лет.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что участниками соревнований стали свыше 900 воспитанников детских садов и дошкольных образовательных учреждений Красногорска. Длина дистанции для ребят составила 300 метров, при этом учитывались результаты в личном и командном зачетах. В группу поддержки спортсменов вошли родители и воспитатели, которые активно поддерживали юных лыжников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Впервые детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» прошел в 2002 году с подачи выпускника спортшколы «Зоркий» Сергея Веселова. С тех пор соревнования каждый год собирают будущих спортсменов на легендарной трассе одноименного стадиона.

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