Подмосковье 30 ноября 2022, 11:13 Свыше 900 детей-сирот из Подмосковья получат жилье до конца года

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Ключи от собственного жилья в этом году получат более 900 детей-сирот из Подмосковья. За девять лет их получили 6,5 тысячи человек. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Отмечу, что наш регион является лидером среди субъектов России по обеспечению жильем детей-сирот», — напомнила она.

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Квартиры для детей-сирот подбирают в благоприятных районах с развитой инфраструктурой. В помещениях раньше никто не жил, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

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