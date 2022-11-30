30 ноября 2022, 11:13
Свыше 900 детей-сирот из Подмосковья получат жилье до конца года
Ключи от собственного жилья в этом году получат более 900 детей-сирот из Подмосковья. За девять лет их получили 6,5 тысячи человек. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Отмечу, что наш регион является лидером среди субъектов России по обеспечению жильем детей-сирот», — напомнила она.
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Квартиры для детей-сирот подбирают в благоприятных районах с развитой инфраструктурой. В помещениях раньше никто не жил, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сироты
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