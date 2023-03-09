Подмосковье 09 марта 2023, 13:23 Свыше 900 человек примут участие в фестивале народного танца в Люберцах

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Областной фестиваль «Карусель Московии» пройдет в Люберцах 10 и 11 марта. На нем исполнят около 150 русских народных танцев. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

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Заявки на фестиваль-конкурс подали 44 коллектива из 20 округов региона. Участие в мероприятии примут свыше 900 человек.

Фестиваль-конкурс «Карусель Московии» пройдет в 15-й раз. Его проводят раз в два года в Люберецком дворце культуры. Организаторами стали Минкультуры и туризма Подмосковья, а также Музыкальное общество региона, администрация округа и Детская хореографическая школа муниципалитета. Это масштабный праздник народного творчества, который укрепляет и восстанавливает исторические корни танца.

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