Подмосковье 01 апреля 2024, 15:47 Свыше 90 вопросов разобрали на выездном приеме администрации в Сходне Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Администрация Химок провела выездную встречу с жителями в школе № 22 в микрорайоне Сходня. Представители управлений и ведомств решили более 90 вопросов по разным темам.

Большинство вопросов жителей касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и домов, здравоохранения, безопасности, соцобеспечения и предпринимательства, а также улучшения инфраструктуры микрорайона.

Реклама

«Встречи на территориях востребованы у жителей. Эта практика, которая дает возможность пообщаться с профильными специалистами, не выезжая за пределы своего района, а еще задать вопрос можно представителям ресурсоснабжающих организаций», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет в микрорайоне Новые Химки 4 апреля. Специалисты будут принимать жителей с 16:00 до 20:00 в школе № 1 по адресу: улица Молодежная, дом № 44. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт.

Всего с начала года в различных микрорайонах Химок провели 14 выездных администраций. Специалисты обработали свыше 500 обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».