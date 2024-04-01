01 апреля 2024, 15:47
Свыше 90 вопросов разобрали на выездном приеме администрации в Сходне
Администрация Химок провела выездную встречу с жителями в школе № 22 в микрорайоне Сходня. Представители управлений и ведомств решили более 90 вопросов по разным темам.
Большинство вопросов жителей касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и домов, здравоохранения, безопасности, соцобеспечения и предпринимательства, а также улучшения инфраструктуры микрорайона.
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«Встречи на территориях востребованы у жителей. Эта практика, которая дает возможность пообщаться с профильными специалистами, не выезжая за пределы своего района, а еще задать вопрос можно представителям ресурсоснабжающих организаций», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет в микрорайоне Новые Химки 4 апреля. Специалисты будут принимать жителей с 16:00 до 20:00 в школе № 1 по адресу: улица Молодежная, дом № 44. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт.
Всего с начала года в различных микрорайонах Химок провели 14 выездных администраций. Специалисты обработали свыше 500 обращений.
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