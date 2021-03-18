Свыше 90% услуг по земле было предоставлено в Подмосковье без нарушений в 2020 году

Муниципалитеты Подмосковья в 2020 году предоставили 95% услуг по земле без нарушений, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса. Этого удалось достичь благодаря цифровизации и отлаженной системе ведомственного контроля, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для проверки того, как муниципалитеты региона предоставляют госуслуги по земле, Минмособлимущество проводит плановые выезды и осмотры земельных участков, в отношении которых предоставлены услуги.

В 2020 году проведено 17 плановых проверок Минмособлимущества, в результате которых проверено исполнение 15 830 решений о предоставлении земельных участков. Выявлено 767 фактов нарушения земельного законодательства Наталья Адигамова министр имущественных отношений Московской области.

Министр отметила, что доля выявленных нарушений в 2020 году составила 4,9%, а 95% заявлений о предоставлении госуслуг рассмотрены без нарушений. Такого результата удалось добиться благодаря активной работе с органами местного самоуправления.

В результате проведенных проверок в 2020 году были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В городском округе Дзержинский исполнены все предписания, в Реутове — 90%, в Протвине — 77% предписаний, а в Кашире — 66%.

В 2020 году для специалистов администраций проводились онлайн-совещания, видеоконференции и семинары. Также была введена практика разбора основных проблем муниципалитета с участием курирующего заместителя главы и руководителя комитета по земле.

«В этом году основной упор мы будем делать на проверках тех услуг, которые обеспечивают поступление денежных средств в местные бюджеты от распоряжения земельными участками: аренда, купля-продажа земельных участков, сервитуты, перераспределение земель. Поэтому нам важно сократить сроки вовлечения земельных участков в оборот, предоставить эти участки в аренду или собственность и, как следствие, проверить поступление денежных средств», — добавила министр.

Ранее земельные инспекторы Подмосковья написали тест на знание законов страны и практики контроля.