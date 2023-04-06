06 апреля 2023, 13:55
Свыше 90 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье выставили на торги еще 94 объекта недвижимости. Это участки и помещения на продажу и в аренду.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, 79 участков и два помещения сдадут в аренду, остальные выставят на продажу.
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Больше всего лотов представлено в Ступине, Шаховской, Истре, Дмитрове, Клину и Наро-Фоминске.
Так, жители могут арендовать 10 соток в Дмитрове под строительство жилого дома. Срок сдачи составит 20 лет, а начальная цена — 940,4 тысячи рублей в год.
Также в Павловском Посаде продадут участок площадью 12 соток в деревне Гаврино. Начальная цена — 1,1 миллиона рублей.
Ознакомиться со всеми предложениями жители могут на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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