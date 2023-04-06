Подмосковье 06 апреля 2023, 13:55 Свыше 90 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье выставили на торги еще 94 объекта недвижимости. Это участки и помещения на продажу и в аренду.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, 79 участков и два помещения сдадут в аренду, остальные выставят на продажу.

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Больше всего лотов представлено в Ступине, Шаховской, Истре, Дмитрове, Клину и Наро-Фоминске.

Так, жители могут арендовать 10 соток в Дмитрове под строительство жилого дома. Срок сдачи составит 20 лет, а начальная цена — 940,4 тысячи рублей в год.

Также в Павловском Посаде продадут участок площадью 12 соток в деревне Гаврино. Начальная цена — 1,1 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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