Подмосковье 03 марта 2023, 11:23 Свыше 90 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с лета

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Горячая линия главного врача заработала в Подмосковье в начале лета 2022 года. За это время жители позвонили по телефону около 94 тысяч раз. С помощью горячей линии пациенты задают интересующие вопросы и получают необходимую информацию, а также оставляют отзывы и предложения по работе медучреждений Московской области.

«Благодаря горячей линии жители Подмосковья могут получать информацию напрямую от главного врача. Помимо этого, она позволит руководителям медорганизаций принимать решения в работе», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Ежедневно на горячую линию поступает до 600 звонков. Позвонить можно по телефону: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер конкретной медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медучреждений, а также на информационных стендах в поликлиниках. Единая линия работает в будни, с 09:00 до 18:00.

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