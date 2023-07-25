Подмосковье 25 июля 2023, 17:53 Свыше 90 тысяч тонн овощей собрали в Подмосковье с начала года Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Объем производства овощей закрытого грунта вырос в Подмосковье более, чем в 10 раз за девять лет. За это время в регионе реализовали 12 крупных тепличных проектов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в этом году регионе собрали 93,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта.

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«В этом году в регионе собрано 93,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта. В том числе 53 тысячи тонн огурцов, 38,7 тысячи тонн томатов и 1,8 тысячи тонн прочих овощей. С 2014 года, в регионе реализовано 12 крупных тепличных проектов общей площадью 221 гектар. Мы лидируем в стране по динамике роста площадей теплиц», — рассказал он.

В прошлом году в области построила два новых тепличных комплекса в Луховицах и Воскресенске. Их общая площадь составила 50 гектаров. Это позволило увеличить производство на 45,5 тысячи тонн овощей в год. Еще два проекта планируют реализовать в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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