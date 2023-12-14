Подмосковье 14 декабря 2023, 16:24 Свыше 90 работ поступило на художественный конкурс к годовщине Крещения Руси в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Выставка-конкурс «От Руси до России» открылась в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Там представлено более 90 работ подмосковных художников.

Выставка «От Руси до России» является частью ежегодного Московского областного конкурса живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Государева дорога». Участие в ней принимают художники из 15 городских округов региона.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В этом году конкурс приурочен к 1035-летию Крещения Руси и посвящается историческому прошлому нашей страны, выдающимся личностям в истории России, особенностям быта в разные исторические эпохи, материальным объектам, ценным с исторической и культурной точки зрения», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Имена победителей выставки-конкурса назовут на торжественной церемонии 21 января 2024 года.

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