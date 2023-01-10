Подмосковье 10 января 2023, 17:12 Свыше 90 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

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В последнюю неделю 2022 года Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 96 объектов. Из них 84 земельных участка предлагают в аренду и 8 на продажу, 1 помещение в аренду, 2 на продажу, а также 1 нежилое здание с земельным участком на продажу.

Жителям Подмосковья предлагают арендовать в Клину 6 соток под строительство загородного дома на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена участка в деревне Праслово составляет 89,5 тысячи рублей в год.

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Еще один земельный участок можно арендовать в Ступино на 13 лет и 2 месяца. Землю площадью 59 соток отдают под склады в рабочем поселке Михнево. Начальная цена — 291,6 тысячи рублей в год.

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В Сергиевом Посаде можно арендовать нежилое помещение под торговую или офисную деятельность сроком на 5 лет. Начальная цена помещения площадью 180,1 квадратных метров составляет 58,9 тысячи рублей.

С подробной информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно ознакомиться на Портале ЕАСУЗ.

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