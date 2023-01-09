Подмосковье 09 января 2023, 17:50 Свыше 90 объектов категории высокого риска проверят в Подмосковье в 2023 году

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Правительство России утвердило постановление, продлевающее мораторий на проведение проверок на 2023 год. Так, допускается осуществление внеплановых проверок по согласованию с органами прокуратуры при выявлении риска нарушения обязательных требований.

В текущем году ведомства проверят 93 объекта категории высокого риска. Ранее, в 2022 году, для проведения внеплановых проверок по индикаторам риска объект должен был относиться к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также представлять угрозы жизни и здоровья.

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«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры проверит 49 организаций-перевозчиков в сфере такси. 22 собачьих питомника на предмет обращения с животными проконтролирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Он также отметил, что будут взяты на контроль здания и помещения, где располагаются органы местного самоуправления. Проверки в Подмосковье состоятся согласно плану, утвержденному до 15 декабря 2022 года.

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